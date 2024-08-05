Нефтяную компанию зятя Назарбаева оштрафовали на $28,8 млн
Прокуратура Атырауской области Казахстана взыскала почти 13,7 млрд тенге (свыше $28,8 млн) с АО «Каспий нефть», конечный бенефициар которой — Тимур Кулибаев, зять первого главы республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, «Каспий нефть» не получила разрешение на хранение более 4,5 тысячи тонн опасных отходов, которые образовались после бурения и эксплуатации месторождения в 2021-2022 годах. Компанию привлекли к административной ответственности по статье о нарушении нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду и оштрафовали на 13 684 868 730 тенге.
Отмечается, что полученные средства направили в казахстанский Национальный фонд.
Ранее стало известно о смерти младшего брата Нурсултана Назарбаева, Болат Назарбаев умер после продолжительной болезни в возрасте 70 лет, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru