Нефтяную компанию зятя Назарбаева оштрафовали на $28,8 млн

Прокуратура Атырауской области Казахстана взыскала почти 13,7 млрд тенге (свыше $28,8 млн) с АО «Каспий нефть», конечный бенефициар которой — Тимур Кулибаев, зять первого главы республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, «Каспий нефть» не получила разрешение на хранение более 4,5 тысячи тонн опасных отходов, которые образовались после бурения и эксплуатации месторождения в 2021-2022 годах. Компанию привлекли к административной ответственности по статье о нарушении нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду и оштрафовали на 13 684 868 730 тенге.

Отмечается, что полученные средства направили в казахстанский Национальный фонд.

Ранее стало известно о смерти младшего брата Нурсултана Назарбаева, Болат Назарбаев умер после продолжительной болезни в возрасте 70 лет, напоминает RT.

