Вавилов: Brent дешевеет из-за отказа Саудовской Аравии от целевой цены

Снижение стоимости нефти марки Brent произошло на фоне сообщений о готовности Саудовской Аравии отказаться от неофициального ориентира цены в $100 за баррель и увеличить добычу. Об этом в интервью «Известиям» сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

По его словам, за последние два дня цены на нефть упали с $75 до $71 за баррель, что составляет более 5%. Это снижение связано с публикацией в Financial Times, в которой сообщается о намерении Саудовской Аравии повысить добычу, начиная с 1 декабря, даже если цены останутся низкими.