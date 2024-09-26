Вавилов: Brent дешевеет из-за отказа Саудовской Аравии от целевой цены
Снижение стоимости нефти марки Brent произошло на фоне сообщений о готовности Саудовской Аравии отказаться от неофициального ориентира цены в $100 за баррель и увеличить добычу. Об этом в интервью «Известиям» сообщил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
По его словам, за последние два дня цены на нефть упали с $75 до $71 за баррель, что составляет более 5%. Это снижение связано с публикацией в Financial Times, в которой сообщается о намерении Саудовской Аравии повысить добычу, начиная с 1 декабря, даже если цены останутся низкими.
Помимо этого, в Ливии политические фракции достигли соглашения по назначению нового руководства Центрального банка, что может восстановить часть недавно приостановленной добычи нефти в стране и вернуть на рынок значительный объем ресурсов.
Вавилов отметил, что на рынке сохраняются опасения относительно спроса, несмотря на потенциальные перебои с поставками из-за ситуации на Ближнем Востоке. Цены остаются низкими также из-за неопределенности в экономике Китая и возможного увеличения поставок от ОПЕК. По его мнению, рынок под давлением избыточного предложения, и пока не будет официального подтверждения изменений в политике Саудовской Аравии, котировки Brent могут оставаться в диапазоне $70-75 за баррель, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru