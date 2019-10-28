Валютные горки. Доллар и евро дешевеют после подорожания на Мосбирже

Доллар и евро начали снижение после некоторого подорожания на открытии торгов Московской биржи. На десять часов утра за американскую валюту давали 63 рубля, 95 копеек. Это на две копейки больше, чем на закрытии биржи на прошлой неделе, отмечает Газета.ру.

Европейская валюта на открытии торгов прибавила 18 копеек до отметки 70,90 рубля. К этому часу доллар торгуется в районе 63 рублей, 77 копеек, евро – 70,72.