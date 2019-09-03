Валютные бои: Доллар наступает на рубль, евро отступает

Американская валюта продолжила тенденцию роста на Московской биржи. Курс доллара на открытии торгов составил 66 рублей , 88 копеек – это на девять копеек больше показателя вечернего закрытия. В течение следующего часа доллар подорожал до 66 рублей, 98 копеек, отмечает «Свободная пресса». Сейчас произошла небольшая коррекция вниз до уровня 66,85 рубля.

В свою очередь, евро немного уступил свои позиции – он подешевел на 12 копеек по сравнению с закрытием до 73 рублей, 14 копеек. В дальнейшем европейская валюта начала расти и в 11 утра стоила 73,24. Сейчас также происходит небольшая коррекция вниз до 73, 17 рубля. Однако затем вновь возник тренд на повышение как евро, так и доллара.