Вакцина для барреля. Почему ОПЕК+ отложила сделку по нефтедобыче
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН допустил, что при определённых обстоятельствах цены на нефть могут вновь упасть ниже $40 за баррель.
Министры стран ОПЕК+ достигли соглашения о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 миллионов баррелей в сутки на первый квартал 2021 года. Однако заседания ОПЕК+, где должны были одобрить эти квоты, перенесли с 1 на 3 декабря. Изменение даты объяснили необходимостью дополнительных консультаций.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что члены картеля пытаются оценить, как фактор новостей о вакцинах от коронавируса отразится на нефтяных ценах.
«Есть некое ожидание, что рост цен на нефть из-за новостей о вакцинах продолжится. Но с точки зрения реального спроса он далеко не на тех уровнях, которые могли бы позволять увеличивать предложение с 1 января. Это понимают в Саудовской Аравии и России», - сказал Пикин.
В этой связи он прогнозирует, что участники нефтяного картеля оставят квоты на добычу на текущих уровнях как минимум на первый квартал 2021 года. Это позволит оставить цены на нефть на текущем уровне, а потом начнет действовать фактор реального распространения вакцины от коронавируса в мире, что позволит выйти из того кризиса который был вызван пандемией.
«ОАЭ же испытывают «головокружение от успехов». После того, как цены на нефть выросли с 37 долларов до 47, прошли новости о выборах в США, о вакцине, все резко выросло, у них возникла мысль, что ограничения на добычу вовсе не нужны. Но пока все очень шатко, рынок живет ожиданиями вакцины и если что-то пойдет не так, то цены на нефть быстро упадут ниже 40 долларов за баррель», - объясняет эксперт.
Текущие котировки нефти сорта Brent торгуются на отметке 47,91 доллара за баррель, сорта WTI – на уровне 45,36 доллара за баррель.
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