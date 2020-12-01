Вакцина для барреля. Почему ОПЕК+ отложила сделку по нефтедобыче

Министры стран ОПЕК+ достигли соглашения о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 миллионов баррелей в сутки на первый квартал 2021 года. Однако заседания ОПЕК+, где должны были одобрить эти квоты, перенесли с 1 на 3 декабря. Изменение даты объяснили необходимостью дополнительных консультаций.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, что члены картеля пытаются оценить, как фактор новостей о вакцинах от коронавируса отразится на нефтяных ценах.

«Есть некое ожидание, что рост цен на нефть из-за новостей о вакцинах продолжится. Но с точки зрения реального спроса он далеко не на тех уровнях, которые могли бы позволять увеличивать предложение с 1 января. Это понимают в Саудовской Аравии и России», - сказал Пикин.