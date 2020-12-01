Перенос заседания ОПЕК+ повлиял на снижение цен на нефть

Цены на нефть снижаются на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря, сообщает «Интерфакс».

Ранее министры стран ОПЕК достигли соглашения о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 миллионов баррелей в сутки на первый квартал 2021 года. Этот вариант нефтедобычи должны были одобрить на перенесенной встрече. Изменение даты объяснили необходимостью дополнительных консультаций.

СМИ: Заседание ОПЕК+ перенесено на 3 декабря

Мнение стран относительно необходимости продления ограничений разделилось на фоне новостей о прорыве в разработке вакцин от COVID-19 – снижение уровня заболеваемости и возвращение в докризисный период повысит спрос и цены на нефть, считают эксперты.

Отмечается, что в ноябре нефть сорта Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.

На бирже ICE стоимость февральских фьючерсов нефти Brent к 8:05 составила 47,54 долларов за баррель – это на 0,71% ниже цена на закрытие предыдущей сессии,

Цены фьючерсов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 0,75% от уровня предыдущих торгов и составила 45 долларов за баррель.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ОПЕКЦена На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры