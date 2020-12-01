Перенос заседания ОПЕК+ повлиял на снижение цен на нефть

Мнение стран относительно необходимости продления ограничений разделилось на фоне новостей о прорыве в разработке вакцин от COVID-19 – снижение уровня заболеваемости и возвращение в докризисный период повысит спрос и цены на нефть, считают эксперты.

Отмечается, что в ноябре нефть сорта Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.

На бирже ICE стоимость февральских фьючерсов нефти Brent к 8:05 составила 47,54 долларов за баррель – это на 0,71% ниже цена на закрытие предыдущей сессии,

Цены фьючерсов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 0,75% от уровня предыдущих торгов и составила 45 долларов за баррель.