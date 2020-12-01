Перенос заседания ОПЕК+ повлиял на снижение цен на нефть
Цены на нефть снижаются на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря, сообщает «Интерфакс».
Ранее министры стран ОПЕК достигли соглашения о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 миллионов баррелей в сутки на первый квартал 2021 года. Этот вариант нефтедобычи должны были одобрить на перенесенной встрече. Изменение даты объяснили необходимостью дополнительных консультаций.
Мнение стран относительно необходимости продления ограничений разделилось на фоне новостей о прорыве в разработке вакцин от COVID-19 – снижение уровня заболеваемости и возвращение в докризисный период повысит спрос и цены на нефть, считают эксперты.
Отмечается, что в ноябре нефть сорта Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.
На бирже ICE стоимость февральских фьючерсов нефти Brent к 8:05 составила 47,54 долларов за баррель – это на 0,71% ниже цена на закрытие предыдущей сессии,
Цены фьючерсов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 0,75% от уровня предыдущих торгов и составила 45 долларов за баррель.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- В России могут снизить цены на ритуальные услуги
- «Дело закончится пшиком»: Пушков о планах Санду по выводу миротворцев из Приднестровья
- Перенос заседания ОПЕК+ повлиял на снижение цен на нефть
- Иммунолог рассказал про запреты для испытателей вакцины от COVID-19
- Москвичам пообещали «скандинавскую зиму»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru