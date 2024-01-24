В Зеленограде реконструируют комплекс по производству пластиковых карт

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила об оформлении градостроительной документации, которая позволит расширить комплекс по производству пластиковых карт в районе Крюково.

Земельный участок расположен по адресу: ул. Заводская, вл. 1-Б, с. 1 в Зеленоградском административном округе. Как отметила Княжевская, сейчас на этой территории находятся три промышленных комплекса для производства.

«Инвестор планирует расширить комплекс и возвести еще два корпуса общей площадью 7 тыс. кв.м», — подчеркнула руководитель Москомархитектуры.

По словам председателя ведомства, для реализации проекта был внесен ряд изменений в Правила землепользования и застройки.

Ранее Юлиана Княжевская заявляла об интересе инвесторов к реализации проектов производства. По словам руководителя Москомархитектуры, «площадки для них нужны, и их строительство экономически обосновано».

