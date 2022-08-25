В Японии подтвердили, что Mitsubishi и Mitsui решили остаться в «Сахалине-2»

«Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие (на участие)», — цитирует Мацуно ТАСС.

Генсек правительства подчеркнул, что Токио продолжит следить за ситуацией и принимать меры для обеспечения стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ), пишет Газета.ру.

По данным газеты Nikkei, японские компании до конца месяца уведомят нового оператора «Сахалина-2» о своем решении. Затем российская сторона должна в течение трех дней вынести вердикт об участии корпораций в проекте, отмечает Ura.ru.

