В Японии подтвердили, что Mitsubishi и Mitsui решили остаться в «Сахалине-2»

Правительство Японии подтвердило, что компании Mitsubishi и Mitsui намерены сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно.

СМИ: Россия уведомила японские компании о переводе «Сахалина-2» новому оператору

«Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие (на участие)», — цитирует Мацуно ТАСС.

Генсек правительства подчеркнул, что Токио продолжит следить за ситуацией и принимать меры для обеспечения стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ), пишет Газета.ру.

По данным газеты Nikkei, японские компании до конца месяца уведомят нового оператора «Сахалина-2» о своем решении. Затем российская сторона должна в течение трех дней вынести вердикт об участии корпораций в проекте, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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