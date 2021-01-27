В январе в России выросли цены на хлеб и гречку

В январе в России выросли цены на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку. Об этом сообщил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

По данным платформы, с 1 по 25 января средний чек на хлеб вырос на 4% в сравнении с декабрем (29 рублей). Мука и подсолнечное масло стали дороже на 3% (увеличение до 71 и 107 рублей соответственно), передает РИА Новости. Средний чек на гречку вырос на 1,5% до 67 рублей.