В Якутии запланировали добычу миллиардов тонн полезных ископаемых
Пять миллиардов тонн полезных ископаемых планируется добыть в Якутии, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
В сообщении говорится, что до конца 2024 года в регионе планируется локализовать пять территорий для дальнейшего предоставления в пользование с ресурсами.
Также запланировано геологическое изучение недр в Красноярском крае, где через 7-10 лет недропользователям предложат не менее пяти площадей с ресурсами нефти один миллиард тонн.
«При формировании перечня месторождений твёрдых полезных ископаемых приоритет отдаётся лицензированию стратегического и дефицитного вида сырья, необходимого для обеспечения потребностей российской экономики», – указал глава Минприроды Александр Козлов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому иностранным судам разрешили заходить в порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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