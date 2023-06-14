В Якутии запланировали добычу миллиардов тонн полезных ископаемых

В сообщении говорится, что до конца 2024 года в регионе планируется локализовать пять территорий для дальнейшего предоставления в пользование с ресурсами.

Также запланировано геологическое изучение недр в Красноярском крае, где через 7-10 лет недропользователям предложат не менее пяти площадей с ресурсами нефти один миллиард тонн.

«При формировании перечня месторождений твёрдых полезных ископаемых приоритет отдаётся лицензированию стратегического и дефицитного вида сырья, необходимого для обеспечения потребностей российской экономики», – указал глава Минприроды Александр Козлов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому иностранным судам разрешили заходить в порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

