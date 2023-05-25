Сергей Новиков оценил развитие креативных индустрий в Якутии
Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что на примере Дальневосточного федерального округа (ДФО) можно увидеть весь путь, который проходят регионы - от самых начинающих до ультрапродвинутых.
Выступая на форуме «Российская креативная неделя – Дальний Восток» он привёл в пример Якутию, которая первой в России разработала Концепцию развития креативной экономики республики, а региональный Креативный кластер «Квартал труда» стал первой в стране площадкой опережающего развития креативных индустрий.
Новиков отметил, что республиканский ИТ-Парк является крупнейшим в ДФО, а региональная программа сохранения занятости в ИТ планируется масштабировать на весь округ.
Также он указал, что креативная индустрия помогает в решении одной из главных проблем Дальнего Востока, которой яляется отток населения.
«Если в регионе, пусть даже в добывающем природные ископаемые регионе, будет создаваться целая инфраструктура креативных индустрий, мы увидим там прирост. Если этого не будет, это будет просто вахтовый посёлок», - подчеркнул он, напомнив, что в 2022 году Якутия была признана лучшим креативным регионом РФ и получила национальную премию «Russian Creative Awards».
Ранее «Росатому» была выдана лицензия на сооружение в Якутии АЭС малой мощности, начало эксплуатации которой планируется в 2028 году, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru