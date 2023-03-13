В Якутии могут создать газодобывающий кластер
Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в Якутии может появиться газодобывающий кластер, сообщает Интерфакс.
Проект реализуется по программе «Геология: возрождение легенды». Уже поставлены пять объектов по поиску газовых месторождения.
«Общая сумма финансирования - 4,2 миллиарда рублей», - сказал Козлов.
Чиновник отметил, что транспортировать газ можно будет по Северному морскому пути. Власти уже поставили задачу исследовать всю территорию Якутии.
Также Козлов отметил, что большая часть запасов газа распределенного фонда России сосредоточена в Арктической зоне, но 35 процентов запасов требуют дополнительной разведки.
Ранее НСН сообщала, что импорт газа из России в Испанию в феврале увеличился на 151% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале Россия поставила королевству 17,2% от общего объёма импортируемого.
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