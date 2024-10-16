Центробанк: «Яндекс», Ozon и Wildberries заняли 40% рынка электронных денег

Банки трех крупнейших небанковских экосистем заняли 40% на рынке электронных денег, сообщила на форуме «Финополис» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

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По ее словам, три года назад на «Яндекс», Ozon и Wildberries занимали на отечественном рынке электронных денег долю в 2%.

Как добавила Скоробогатова, в течение ближайших лет в России будет проходить безналично до 92% платежей, что соответствует уровню мировых лидеров с точки зрения развития безналичных платежей.

Согласно статистике Центробанка, в последние три года число платежей по картам снизилась на 12%, при этом доля платежей с помощью иных инструментов, напротив, возросла

Ранее опрос регулятора также показал, что наличные деньги в повседневных расчетах использует меньше четверти опрошенных, при этом в 2023 году показатель составлял 27%, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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