В ВТО спрогнозировали замедление восстановления мировой экономики из-за «омикрона»

В качестве причины такого прогноза Оконджо-Ивеала назвала неравный доступ к вакцинам в мире. По ее словам, если эта проблема не разрешится, будет существовать риск для стабильного восстановления экономики.

В ноябре Всемирная организация здравоохранения определила «омикрон» как штамм вызывающий беспокойство.





