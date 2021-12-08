В ВТО спрогнозировали замедление восстановления мировой экономики из-за «омикрона»
Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала спрогнозировал замедление восстановления мировой экономики из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.
В качестве причины такого прогноза Оконджо-Ивеала назвала неравный доступ к вакцинам в мире. По ее словам, если эта проблема не разрешится, будет существовать риск для стабильного восстановления экономики.
В ноябре Всемирная организация здравоохранения определила «омикрон» как штамм вызывающий беспокойство.
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