В ВТБ спрогнозировали рост доходностей вкладов до 25% на пике

Пиковые значения ставок по вкладам в банках ожидаются зимой 2024–2025 годов, затем доходность сберегательных продуктов пойдет на спад, считает заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Об этом он заявил в беседе с РБК.

Эксперт связал ситуацию с ожиданиями относительно динамики ключевой ставки Банка России. ВТБ прогнозирует, что в декабре этот показатель увеличится с 21 до 23%. В ответ банки начнут улучшать условия по депозитам, средние ставки для розничных клиентов могут дойти до 21-22%, а ставки по вкладам по акциям — до 24-25%.

Как отметил Горшков, существенного изменения ставок в следующем году не ожидается.

«По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19–20% с лучшими предложениями в районе 23–24%, иногда — 25% годовых», — заявил зампред правления ВТБ.

Горшков добавил, что это «беспрецедентные» значения, вероятно, они будут постепенно стабилизироваться и плавно снижаться.

Между тем глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рекомендовал открывать депозиты на срок до полугода, пока банки предлагают вклады «до 22% и даже больше», пишет 360.ru.

