В ВТБ спрогнозировали повышение ключевой ставки до 23%
Банк России может в декабре увеличить ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 23% годовых. Об этом заявил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Мы прогнозируем повышение [ставки] в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года», — указал банкир.
Пьянов сравнил такую ключевую ставку со «штормом» на процентном рынке.
Между тем советник главы Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что регулятор рассмотрит повышение ключевой ставки в декабре, однако решение не предопределено.
В октябре Центробанк увеличил ключевую ставку до 21%, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru