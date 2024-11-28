В ВТБ спрогнозировали повышение ключевой ставки до 23%

«Мы прогнозируем повышение [ставки] в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года», — указал банкир.

Пьянов сравнил такую ключевую ставку со «штормом» на процентном рынке.

Между тем советник главы Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что регулятор рассмотрит повышение ключевой ставки в декабре, однако решение не предопределено.

В октябре Центробанк увеличил ключевую ставку до 21%, напоминает RT.

