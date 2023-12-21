В ВАО по программе реновации возведено более полумиллиона квадратных метров жилья

Уже 34 современных новостройки возвели по программе реновации в Восточном административном округе Москвы, общая площадь жилья составляет 565,6 тысячи квадратных метров. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Это позволяет обеспечить новым жильем ориентировочно 20 тысяч москвичей», – подчеркнул заммэра.

Тридцать из 34 домов передали под заселение, еще четыре объекта в Северном Измайлово, Гольяново и Перово готовятся принять жильцов.

Как отметил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, больше всего новостроек – 8 домов — возвели в Северном Измайлове. На втором месте — район Перово (6 домов), за ним следует Косино-Ухтомский с четырьмя новостройками. В стадиях проектирования и строительства находится свыше 1,7 млн «квадратов» жилья.

Всего по программе реновации на востоке столицы планируют расселить 1062 дома, новые квартиры получат свыше 209 тысяч горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правообладателями жилья по программе реновации на востоке города стали свыше 16 тысяч человек.

