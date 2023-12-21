В ВАО по программе реновации возведено более полумиллиона квадратных метров жилья
Уже 34 современных новостройки возвели по программе реновации в Восточном административном округе Москвы, общая площадь жилья составляет 565,6 тысячи квадратных метров. Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Это позволяет обеспечить новым жильем ориентировочно 20 тысяч москвичей», – подчеркнул заммэра.
Тридцать из 34 домов передали под заселение, еще четыре объекта в Северном Измайлово, Гольяново и Перово готовятся принять жильцов.
Как отметил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, больше всего новостроек – 8 домов — возвели в Северном Измайлове. На втором месте — район Перово (6 домов), за ним следует Косино-Ухтомский с четырьмя новостройками. В стадиях проектирования и строительства находится свыше 1,7 млн «квадратов» жилья.
Всего по программе реновации на востоке столицы планируют расселить 1062 дома, новые квартиры получат свыше 209 тысяч горожан.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правообладателями жилья по программе реновации на востоке города стали свыше 16 тысяч человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Племянник Сталина умер в Москве на 95-м году жизни
- Сбор подписей в поддержку Путина стартует с 23 декабря
- СМИ: В 2024 в России вырастут цены на кофе и йогурты
- В Москве состоялась премьера комедии Клима Шипенко «Холоп-2»
- Минфин внес 30 компаний в список для возможной приватизации
- Грипп А выявили у снятых с поезда Тюмень-Адлер детей
- В жилом доме Татарстана взорвался бытовой газ
- В 2023 году самые высокие зарплаты предлагали дата-сайентистам и аналитикам
- Задержанного в Казахстане сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина экстрадируют в Россию
- В Москве 20 декабря оказался рекордным по теплу зимним днем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru