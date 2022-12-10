В Южной Корее призвали ЕС совместно бороться против американского закона о снижении инфляции
Южная Корея и Евросоюз должны сотрудничать при реагировании на американский закон о снижении инфляции (IRA). Об этом заявил министр торговли республики Дукгын Ан в интервью изданию Euractiv.
В августе Вашингтон принял закон, который, в частности, предусматривает выделение $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд — на снижение стоимости лекарств и медстраховок, а также расширение налоговых субсидий на покупку собранных в Северной Америке электромобилей.
«Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и Кореи, чтобы сделать положения более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности», — указал Дукгын Ан.
По словам министра, Южная Корея и ЕС могут взаимодействовать с США, чтобы свести к минимуму «дискриминационное воздействие» IRA. При этом чиновник признал, что в краткосрочной перспективе добиться изменений в законе может быть очень сложно. В случае, если Вашингтон «ничего не сможет сделать» или «не проявит никакого желания работать, чтобы найти правильное решение», Сеулу и Брюсселю придется найти другую альтернативу.
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