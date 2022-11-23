СМИ: ЕС просубсидирует промышленность для защиты от конкурентов из США

Европейский союз готовится к масштабному субсидированию, чтобы защитить европейскую промышленность от американских конкурентов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.

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Издание отмечает, что в ЕС опасаются, что предприятия в связи с актом США о снижении инфляции столкнутся с непреодолимым давлением для перемещения новых инвестиций в США, а не в Европу. Как заявили чиновники, ЕС сейчас работает над чрезвычайной схемой для направления денег в ключевые высокотехнологичные отрасли.

«Предварительное решение, которое сейчас готовится в Брюсселе, состоит в том, чтобы противостоять субсидиям США с помощью собственного фонда ЕС», - пишет газета.

Ранее Еврокомиссия направила Вашингтону письменное предупреждение с требованием изменить ряд пунктов закона о сокращении инфляции в США (IRA), которые противоречат нормам ВТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЕвросоюз
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