В Узбекистане заявили о рисках из-за возобновления обслуживания карт «Мир»

Отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления работы карт «Мир», Нурмуратов указал, что пока речи об этом нет.

В сентябре общереспубликанский процессинговый центр Uzcard по техническим причинам приостановил прием карт системы «Мир» в Узбекистане и кобейджинговых за рубежом. При этом карты Uzcard – «Мир» продолжают работать в штатном режиме на территории страны.

