В Узбекистане заявили о рисках из-за возобновления обслуживания карт «Мир»

Коммерческие банки Узбекистана видят риски в обслуживании карт российской платежной системы «Мир». Об этмо заявил председатель правления Центробанка республики Мамаризо Нурмуратов, передает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления работы карт «Мир», Нурмуратов указал, что пока речи об этом нет.

В сентябре общереспубликанский процессинговый центр Uzcard по техническим причинам приостановил прием карт системы «Мир» в Узбекистане и кобейджинговых за рубежом. При этом карты Uzcard – «Мир» продолжают работать в штатном режиме на территории страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Платежные СистемыКарта МирУзбекистан
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