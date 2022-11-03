В Узбекистане заявили о рисках из-за возобновления обслуживания карт «Мир»
Коммерческие банки Узбекистана видят риски в обслуживании карт российской платежной системы «Мир». Об этмо заявил председатель правления Центробанка республики Мамаризо Нурмуратов, передает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления работы карт «Мир», Нурмуратов указал, что пока речи об этом нет.
В сентябре общереспубликанский процессинговый центр Uzcard по техническим причинам приостановил прием карт системы «Мир» в Узбекистане и кобейджинговых за рубежом. При этом карты Uzcard – «Мир» продолжают работать в штатном режиме на территории страны.
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