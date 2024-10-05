В Уфе проведут Ялтинский международный экономический форум

Ялтинский международный экономический форум состоится в декабре в Уфе. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Провести с 2 по 5 декабря 2024 года в городе Уфе Республики Башкортостан шестой Ялтинский международный экономический форум», — говорится в документе, опубликованном на портале правительства региона.

Мероприятие пройдет в рамках Международной недели бизнеса. Делегация Крыма примет участие в форуме.

ЯМЭФ с 2015 года проводили в Крыму, в 2022-м форум в обновленном формате перенесли в Москву.

Ранее в России прошел форум «Российская энергетическая неделя», он состоялся в Москве в конце сентября. На пленарном заседании международного мероприятия выступил президент Владимир Путин.

