В Уфе проведут Ялтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум состоится в декабре в Уфе. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Провести с 2 по 5 декабря 2024 года в городе Уфе Республики Башкортостан шестой Ялтинский международный экономический форум», — говорится в документе, опубликованном на портале правительства региона.
Мероприятие пройдет в рамках Международной недели бизнеса. Делегация Крыма примет участие в форуме.
ЯМЭФ с 2015 года проводили в Крыму, в 2022-м форум в обновленном формате перенесли в Москву.
Ранее в России прошел форум «Российская энергетическая неделя», он состоялся в Москве в конце сентября. На пленарном заседании международного мероприятия выступил президент Владимир Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru