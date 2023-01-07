В Турции заявили о продолжении переговоров с Россией об отсрочке оплаты газа
Турция продолжает переговоры с Россией об отсрочке оплаты газа. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез, передает телеканал Haberturk.
По словам Донмеза, переговоры ведутся «по многим направлениям» в выгодном для Анкары ключе.
«Сейчас речь идет и об отсрочке оплаты, и о многих других вопросах. На данный момент негативного опыта с Россией у нас не было», — подчеркнул министр.
Донмез добавил, что предложение Москвы о создании в Турции газового хаба свидетельствует о доверии к Анкаре.
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