В Турции заявили о продолжении переговоров с Россией об отсрочке оплаты газа

По словам Донмеза, переговоры ведутся «по многим направлениям» в выгодном для Анкары ключе.

«Сейчас речь идет и об отсрочке оплаты, и о многих других вопросах. На данный момент негативного опыта с Россией у нас не было», — подчеркнул министр.

Донмез добавил, что предложение Москвы о создании в Турции газового хаба свидетельствует о доверии к Анкаре.

