В Турции заявили о продолжении переговоров с Россией об отсрочке оплаты газа

Турция продолжает переговоры с Россией об отсрочке оплаты газа. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез, передает телеканал Haberturk.

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По словам Донмеза, переговоры ведутся «по многим направлениям» в выгодном для Анкары ключе.

«Сейчас речь идет и об отсрочке оплаты, и о многих других вопросах. На данный момент негативного опыта с Россией у нас не было», — подчеркнул министр.

Донмез добавил, что предложение Москвы о создании в Турции газового хаба свидетельствует о доверии к Анкаре.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ГазРоссияТурция
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