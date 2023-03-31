В Турции заявили, что Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису

Как отметил Донмез, европейские страны искали альтернативу, перейдя на сжиженный природный газ (СПГ).

«Но и там цены аномально выросли из-за таких проблем, как недостаточная мощность и количество терминалов, а также из-за того, что страны-источники неожиданно оказались далеки от удовлетворения ... растущего спроса», — указал министр.

Донмез подчеркнул необходимость проанализировать, кто пострадал от кризиса, а кто получает наибольшую выгоду.

«Невозможно управлять этим процессом только за счет экономии. Европа сама оценит это и примет собственное решение», — заявил министр.

При этом Турция намерена поддерживать страны в Европе долгосрочными и среднесрочными проектами.

