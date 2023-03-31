В Турции заявили, что Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису
Европа оказалась не подготовлена к газовому кризису, считает министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Об этом сообщает газета Star.
Как отметил Донмез, европейские страны искали альтернативу, перейдя на сжиженный природный газ (СПГ).
«Но и там цены аномально выросли из-за таких проблем, как недостаточная мощность и количество терминалов, а также из-за того, что страны-источники неожиданно оказались далеки от удовлетворения ... растущего спроса», — указал министр.
Донмез подчеркнул необходимость проанализировать, кто пострадал от кризиса, а кто получает наибольшую выгоду.
«Невозможно управлять этим процессом только за счет экономии. Европа сама оценит это и примет собственное решение», — заявил министр.
При этом Турция намерена поддерживать страны в Европе долгосрочными и среднесрочными проектами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru