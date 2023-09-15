В Турции выразили надежду на запуск АЭС «Аккую» в 2024 году
Турция рассчитывает, что первая в стране атомная электростанция «Аккую» начнет работать в 2024 году. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает ТАСС.
«Если взглянуть на цифру, которую я вам назвал, - 60 гигаватт возобновляемых источников энергии до 2035 года. Сегодня у нас есть 22 000 мегаватт, которые мы установили за последние 12-15 лет за счет солнечной и ветровой энергии. Через 12 лет мы должны утроить эту мощность для будущих нужд», — рассказал министр на брифинге в Анкаре.
Байрактар выразил надежду, что в следующем году АЭС «Аккую» будет запущена, что даст 9-10 тераватт-часов базовой энергии из чистых источников и позволит интегрировать больше возобновляемых источников.
Турецкую атомную электростанцию строит госкорпорация «Росатом», российская сторона полностью финансирует проект.
Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил передачу сертификата на доставку ядерного топлива на первый энергоблок «Аккую», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи коньяка в России увеличились на 10,7%
- В Турции выразили надежду на запуск АЭС «Аккую» в 2024 году
- СБУ задержала народного депутата Нестора Шуфрича
- СМИ: В мэрии Читы проходят обыски
- Экономист Беляев предсказал новый рост ключевой ставки Центробанка
- Шойгу посетил вертолетный завод «Прогресс» в Приморье
- Собянин: Инвесторы возвели 54 социальных объекта с начала года
- РИА Новости: ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
- Депутат Соболев: Число болезней для отсрочки от армии будут сокращать
- FT: Глава Минобороны Китая отстранен и находится под следствием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru