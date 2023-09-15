В Турции выразили надежду на запуск АЭС «Аккую» в 2024 году

«Если взглянуть на цифру, которую я вам назвал, - 60 гигаватт возобновляемых источников энергии до 2035 года. Сегодня у нас есть 22 000 мегаватт, которые мы установили за последние 12-15 лет за счет солнечной и ветровой энергии. Через 12 лет мы должны утроить эту мощность для будущих нужд», — рассказал министр на брифинге в Анкаре.

Байрактар выразил надежду, что в следующем году АЭС «Аккую» будет запущена, что даст 9-10 тераватт-часов базовой энергии из чистых источников и позволит интегрировать больше возобновляемых источников.

Турецкую атомную электростанцию строит госкорпорация «Росатом», российская сторона полностью финансирует проект.

Ранее президент РФ Владимир Путин разрешил передачу сертификата на доставку ядерного топлива на первый энергоблок «Аккую», напоминает Ura.ru.

