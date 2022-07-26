В Турции допустили отправку первого судна с зерном в Черном море в ближайшие недели

По словам представителя Анкары, отправка корабля возможна после настройки координационного центра, который создадут в Стамбуле в рамках сделки о вывозе зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех украинских портов.

«Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей. Я думаю, что все наладится, как только этот трафик пойдет», — сказал Калын в интервью CNN International.

Представитель турецкого президента отметил, что Анкара продолжает дипломатическое взаимодействие с российской и украинской сторонами. По словам Калына, он «настроен позитивно», пишет RT.

Между тем директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что США могут попытаться воспрепятствовать вывозу украинских зерна и продовольствия. По словам эксперта, Вашингтон хочет заблокировать весь урожай внутри Украины и продолжить обвинять Россию в продовольственном кризисе, пишет РИА ФАН.

