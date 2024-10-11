В Центробанке заявили о снижении внешнего долга России

По данным регулятора, с начала текущего года данный показатель снизился на 7,7% или на 24,5 млрд долларов.

«Динамика определялась сокращением обязательств прочих секторов преимущественно по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», - говорится в сообщении ЦБ.

Ранее в Минфине Польши заявили, что государственный долг страны обновил исторический максимум и достиг 361,3 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

