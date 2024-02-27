В Центробанке заявили, что ждут дальнейшего роста ставок по кредитам

Члены совета директоров полагают, что банки продолжат подстраивать условия кредитных продуктов под политику ЦБ. Также регулятор ожидает, что стоимость обслуживания кредитов вырастет под влиянием факторов, которые не зависят от ключевой ставки.

Кроме того, участники дискуссии указали на усиление сберегательных настроений населения. В то же время члены совета директоров не увидели существенного замедления потребления.

По данным аналитиков, в России средняя ставка по кредитам с учетом всех опций превышает 40%, передает «Радиоточка НСН».

