В Центробанке заявили, что ждут дальнейшего роста ставок по кредитам

Участники состоявшегося 16 февраля заседания совета директоров Банка России ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном во вторник на сайте регулятора.

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Члены совета директоров полагают, что банки продолжат подстраивать условия кредитных продуктов под политику ЦБ. Также регулятор ожидает, что стоимость обслуживания кредитов вырастет под влиянием факторов, которые не зависят от ключевой ставки.

Кроме того, участники дискуссии указали на усиление сберегательных настроений населения. В то же время члены совета директоров не увидели существенного замедления потребления.

По данным аналитиков, в России средняя ставка по кредитам с учетом всех опций превышает 40%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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