ЦБ разрешит банкам досрочно забирать деньги с депозитов

Кредитные организации смогут досрочно забирать размещенные на депозитах средства, говорится на сайте Центробанка России.

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Мера вступит в силу 4 марта. На досрочно возвращаемую сумму начислят проценты, равные ставке по операциям овернайт.

В ЦБ отметили, что сейчас для досрочного возвращения средств кредитным организациям необходимо заключать с регулятором дополнительные соглашения.

Национальный банк Грузии 16 февраля смягчил требования для граждан России. Регулятор понизил долю вкладов в иностранной валюте, которую нельзя востребовать немедленно, с 80% до 40%, сообщает «Радиоточка НСН».

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