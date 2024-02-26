ЦБ разрешит банкам досрочно забирать деньги с депозитов
Кредитные организации смогут досрочно забирать размещенные на депозитах средства, говорится на сайте Центробанка России.
Мера вступит в силу 4 марта. На досрочно возвращаемую сумму начислят проценты, равные ставке по операциям овернайт.
В ЦБ отметили, что сейчас для досрочного возвращения средств кредитным организациям необходимо заключать с регулятором дополнительные соглашения.
Национальный банк Грузии 16 февраля смягчил требования для граждан России. Регулятор понизил долю вкладов в иностранной валюте, которую нельзя востребовать немедленно, с 80% до 40%, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru