В Центробанке заявили, что курс рубля останется единым и рыночным

«Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Следует отметить, что и международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран... являются именно внебиржевыми», — отметили в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что оборот доллара и евро на внебиржевом рынке давно превосходит объем сделок по указанным валютам на Мосбирже. Изменения, связанные с приостановкой торгов на площадке, не будут влиять на объемы поступления валюты от экспорта, на спрос на валюты при оплате импорта, следовательно, баланс на валютном рынке останется в целом неизменным.

Ранее США ввели санкции в отношении Мосбиржи, площадка с 13 июня приостановила торги долларом и евро. По данным ЦБ, россияне и местные юрлица могут проводить валютные сделки через банки, пишет Ura.ru.

