В Центробанке сообщили, что за рубежом заблокировали 5,7 трлн рублей активов российских инвесторов

Объем активов российских инвесторов, заблокированных в иностранной инфраструктуре, по состоянию на конец ноября оценивается в 5,7 трлн рублей. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

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«У нас по состоянию на 30 ноября по отчетности 5,7 триллиона рублей заблокированных активов, из них чуть больше 20% - это активы, которые принадлежат розничным инвесторам», — приводит РИА Новости слова главы департамента ЦБ.

Шишлянникова назвала сложившуюся ситуацию «очень тяжелой историей». По словам директора департамента, блокировку активов приняли во внимание при введении запрета на приобретение соответствующих ценных бумаг неквалифицированным инвесторам.

Ранее в МИД Финляндии заявили о заморозке российских активов на сумму 187 млн евро, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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