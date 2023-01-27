Клишас: Евросоюз провалил операцию по легализации украденных российских активов

Уполномоченные по правам человека в России и на Украине договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых

Лавров уверен в правильности формирования многополярного мира

Сотни добровольцев прислали анкеты в группу военно-технических экспертов «Царские волки»

В ЕС придумали способ, как можно использовать замороженные активы Банка России

Трамп заявил, что смог бы урегулировать конфликт на Украине за сутки