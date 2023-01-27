Клишас: Евросоюз провалил операцию по легализации украденных российских активов

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил ситуацию с замороженными в Евросоюзе российскими активами, часть которых могут направить Украине.

СМИ: ЕС нашел законные основания для использования части активов Банка России

Ранее СМИ сообщили, что европейские юристы нашли законные основания «временно» направить часть замороженных средств России на восстановление Украины. ЕС может задействовать не менее 33,8 млрд евро, принадлежащих РФ, пишет Ura.ru. Такие действия допустимы, если активы РФ не будут экспроприированы, отмечает «Свободная пресса».

Клишас подчеркнул, что европейские юристы не смогли найти «четкие юридические основания» для ареста активов России, тем не менее, средства арестованы в ЕС.

«Но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

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ФОТО: Анна резникова
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзАндрей Клишас
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