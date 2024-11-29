В Центробанке сообщили, что долговая нагрузка россиян составляет 11%
На данный момент долговая нагрузка россиян составляет 11% от совокупных доходов населения, сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния в ходе пресс-конференции.
«ЦБ считает этот уровень комфортным», - уточнил он.
Ранее сообщалось, что число россиян с тремя и более кредитами за год увеличилось на 20%, достигнув к 1 июня 2024 года 13,2 миллиона человек.
При этом депутат Госдумы Александр Демин предложил главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной ввести обязательный тест на финансовую грамотность для граждан, которые в первый раз оформляют кредит. По его словам, в подобный тест необходимо будет включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, общей ситуации в экономике и базовой финансовой грамотности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru