В Центробанке сообщили, что долговая нагрузка россиян составляет 11%

«ЦБ считает этот уровень комфортным», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что число россиян с тремя и более кредитами за год увеличилось на 20%, достигнув к 1 июня 2024 года 13,2 миллиона человек.

При этом депутат Госдумы Александр Демин предложил главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной ввести обязательный тест на финансовую грамотность для граждан, которые в первый раз оформляют кредит. По его словам, в подобный тест необходимо будет включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, общей ситуации в экономике и базовой финансовой грамотности, передает «Радиоточка НСН».

