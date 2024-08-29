В Центробанке РФ допустили изменение ключевой ставки

По его словам, в последнее время выросла доля экономики, в меньшей степени чувствительнной к денежно-кредитной политике.

Он отметил, что в этой связи требуется более значительное изменение ключевой ставки.

«Для достижения... низкой инфляции... требуется более значительное изменение ключевой ставки, чем когда эта доля была меньше», - заключил Заботкин.

Ранее экс-председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин заявил, что рост цен в России связан с высокими тратами из бюджета страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

