В Центробанке РФ допустили изменение ключевой ставки
Ключевая ставка является главным и эффективным инструментом воздействия на инфляцию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин.
По его словам, в последнее время выросла доля экономики, в меньшей степени чувствительнной к денежно-кредитной политике.
Он отметил, что в этой связи требуется более значительное изменение ключевой ставки.
«Для достижения... низкой инфляции... требуется более значительное изменение ключевой ставки, чем когда эта доля была меньше», - заключил Заботкин.
Ранее экс-председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин заявил, что рост цен в России связан с высокими тратами из бюджета страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru