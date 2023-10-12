В Центробанке озабочены ситуацией на ипотечном рынке России
В Центробанке РФ озабочены ситуацией на ипотечном рынке. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова на пленарном заседании Государственной Думы, передает ТАСС.
По её словам, несмотря на целый ряд дисбалансов, говорить о пузыре, пока преждевременно.
Глава департамента ЦБ пояснила, что в российских регионах наблюдается разница цен между первичным и вторичным рынком недвижимости, которая в среднем составляет 40%, а в отдельных доходит и до 60%.
Она также указала на ухудшение стандартов кредитования и росте ипотечных кредитов с предельной долговой нагрузкой.
Ранее финансист Бунегина назвала последствия повышения взноса по льготной ипотеке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru