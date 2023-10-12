В Центробанке озабочены ситуацией на ипотечном рынке России

По её словам, несмотря на целый ряд дисбалансов, говорить о пузыре, пока преждевременно.

Глава департамента ЦБ пояснила, что в российских регионах наблюдается разница цен между первичным и вторичным рынком недвижимости, которая в среднем составляет 40%, а в отдельных доходит и до 60%.

Она также указала на ухудшение стандартов кредитования и росте ипотечных кредитов с предельной долговой нагрузкой.

Ранее финансист Бунегина назвала последствия повышения взноса по льготной ипотеке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

