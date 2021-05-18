В Центробанке оценили возможность отключения России от SWIFT
Банк России не видит рисков отключения страны от международной межбанковской системы платежей SWIFT, однако при реализации этого сценария международную систему заменит отечественный аналог. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по финрынку.
Слова первого зампреда регулятора приводит РИА Новости. Как отметила Скоробогатова, при отключении SWIFT весь внутрироссийский трафик может быть переведен на российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Однако в штаб-квартире и московском офисе SWIFT подтвердили Центробанку, что система продолжит работу в штатном режиме.
Европарламент в апреле опубликовал проект резолюции с предложением отключить Россию от SWIFT. В МИД России отмечали, что отключение страны от системы платежей рассматривается как гипотетический сценарий, и власти занимаются межведомственной проработкой снижения рисков. Вместе с тем, в Евросоюзе признают, что у сообщества нет компетенции на отключение государств от SWIFT, являющейся частной организацией.
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