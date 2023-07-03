В Центробанке назвали 1,4 млн рублей порогом бесплатных переводов самому себе
Многие кредитно-финансовые организации поддерживают инициативу расширить возможности россиян по бесплатным переводам самому себе. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в беседе с Известиями.
Как отметила эксперт, некоторые игроки опасаются необходимости перестройки бизнес-модели, так как изменения могут повлиять на комиссионные доходы. Основные обсуждения идут вокруг суммы переводов.
«Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранен — именно такая цифра сейчас зафиксирована в законопроекте», — указала Бакина.
По словам главы департамента национальной платежной системы, с участниками рынка обсуждали ограничение по количеству операций в месяц, год или квартал. Однако такие меры сделают процесс сложнее с операционной точки зрения.
«На наш взгляд, ограничение по сумме все-таки было бы оптимальным», — заключила Бакина.
Ранее в России предложили указывать паспортные данные или ИНН как отправителей, так и получателей денежных переводов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru