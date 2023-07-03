В Центробанке назвали 1,4 млн рублей порогом бесплатных переводов самому себе

Как отметила эксперт, некоторые игроки опасаются необходимости перестройки бизнес-модели, так как изменения могут повлиять на комиссионные доходы. Основные обсуждения идут вокруг суммы переводов.

«Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранен — именно такая цифра сейчас зафиксирована в законопроекте», — указала Бакина.

По словам главы департамента национальной платежной системы, с участниками рынка обсуждали ограничение по количеству операций в месяц, год или квартал. Однако такие меры сделают процесс сложнее с операционной точки зрения.

«На наш взгляд, ограничение по сумме все-таки было бы оптимальным», — заключила Бакина.

Ранее в России предложили указывать паспортные данные или ИНН как отправителей, так и получателей денежных переводов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

