В центре Москвы продали 21 тысячу квадратов коммерческой недвижимости

За шесть месяцев этого года юридические и физические лица приобрели у Москвы по итогам торгов 164 объекта нежилого фонда в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, практически два миллиарда рублей составила сумма сделок, а начальная цена лотов превышалась примерно на 30%. Заммэра привел в сравнение показатели прошлого года, которые составили 47 проданных на торгах зданий и помещений площадью шесть тысяч квадратных метров в центре столицы.

Отмечается, что самый большой коммерческий объект площадью порядка 1,6 тысячи квадратных метров на улице Большая Грузинская продали больше, чем за 36 миллионов рублей. Самый маленький же, расположенный на улице Станиславского, реализовали за 1,3 миллиона рублей.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что порядка 1,1 тысячи квадратных метров, проданных на торгах, расположены в зданиях-объектах культурного наследия. Так, в Главном доме городской усадьбы начала XIX века на Сеченовском переулке продали помещение площадью 369,8 квадратного метра.

Большая часть проданных за шесть месяцев объектов были реализованы при помощи вторичных способов: 88 помещений – посредством публичного предложения, а еще 28 – через продажу без объявления цены.

Стоит отметить, что Москва является городом, заинтересованным в развитии предпринимательства. Более подробную информацию о реализуемом городском имуществе можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

