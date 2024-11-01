В ЦБ заявили об отсутствии планов полностью остановить кредитование в РФ

Банк России в последние время проводил политику, направленную на ограничение рискованного кредитования, заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, передает ТАСС.

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По её словам, принимая те или иные меры, Центробанк оценивает их эффективность и воздействие на финансовую доступность.

«Коварных планов полностью остановить кредитование у нас не было никогда», — отметила Данилова.

Она также добавила, что сейчас банковский сектор в России выглядит устойчивым и регулятор не ждет каких-то значимых проблем.

Ранее ЦБ ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с большими долгами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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