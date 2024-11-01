В ЦБ заявили об отсутствии планов полностью остановить кредитование в РФ
Банк России в последние время проводил политику, направленную на ограничение рискованного кредитования, заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, передает ТАСС.
По её словам, принимая те или иные меры, Центробанк оценивает их эффективность и воздействие на финансовую доступность.
«Коварных планов полностью остановить кредитование у нас не было никогда», — отметила Данилова.
Она также добавила, что сейчас банковский сектор в России выглядит устойчивым и регулятор не ждет каких-то значимых проблем.
Ранее ЦБ ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с большими долгами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru