В ЦБ заявили об отсутствии планов полностью остановить кредитование в РФ

По её словам, принимая те или иные меры, Центробанк оценивает их эффективность и воздействие на финансовую доступность.

«Коварных планов полностью остановить кредитование у нас не было никогда», — отметила Данилова.

Она также добавила, что сейчас банковский сектор в России выглядит устойчивым и регулятор не ждет каких-то значимых проблем.

Ранее ЦБ ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с большими долгами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

