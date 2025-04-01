В ЦБ заявили об отсутствии критических барьеров в тестировании цифрового рубля

Критических барьеров в тестировании цифрового рубля не обнаружили, однако дату массового запуска валюты определят позже. Об этом рассказала глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на финансовом форуме «Просто капитал».

По словам Бакиной, важно продолжать пилотный проект по внедрению цифрового рубля.

«На сегодняшний день никаких критических барьеров мы не выявили, как в технологическом, так и в законодательном плане, но важно постоянно проводить работу и по совершенствованию клиентского пути, чтобы было удобно», - указала эксперт.

Бакина подчеркнула, что важно найти вместе с банками способы взаимодействия, при которых финансовому сектору будут выгоды и интересны операции с цифровым рублем.

Ранее Центробанк перенес массовое внедрение цифровой российской валюты, запланированное на лето текущего года, его отложили на более поздний срок, напоминает RT.

