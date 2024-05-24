В ЦБ заявили о рисках операций в криптовалютах для россиян

Россияне могут потерять доступ к средствам, которые хранятся в криптовалютах, так как это рискованный инструмент, говорится в докладе Центробанка.

Там также напомнили, что вместе с ростом цены биткоина увеличивается и уровень волатильности – с 23,4% в конце третьего квартала 2023 года до 80% в конце первого квартала 2024 года.

Криптоэксперт усомнился в падении стоимости биткоина ниже $50 тысяч

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым повторно внесла в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании майнинговой деятельности, предлагающий запретить организацию обращения цифровой валюты в России. Согласно документу, исключения сделают только для майнеров цифровых валют, майнинг-пулов и тестовых проектов ЦБ в рамках экспериментального правового режима.

Прямой запрет на обращение криптовалют в России приведет к тому, что биржи должны будут предоставить в налоговые органы данные о своих клиентах, заявил криптоэксперт Евгений Каминский «Радиоточке НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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