В ЦБ заявили о рисках операций в криптовалютах для россиян
Россияне могут потерять доступ к средствам, которые хранятся в криптовалютах, так как это рискованный инструмент, говорится в докладе Центробанка.
Там также напомнили, что вместе с ростом цены биткоина увеличивается и уровень волатильности – с 23,4% в конце третьего квартала 2023 года до 80% в конце первого квартала 2024 года.
Ранее группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым повторно внесла в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании майнинговой деятельности, предлагающий запретить организацию обращения цифровой валюты в России. Согласно документу, исключения сделают только для майнеров цифровых валют, майнинг-пулов и тестовых проектов ЦБ в рамках экспериментального правового режима.
Прямой запрет на обращение криптовалют в России приведет к тому, что биржи должны будут предоставить в налоговые органы данные о своих клиентах, заявил криптоэксперт Евгений Каминский «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru