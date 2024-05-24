В ЦБ заявили о рисках операций в криптовалютах для россиян

Россияне могут потерять доступ к средствам, которые хранятся в криптовалютах, так как это рискованный инструмент, говорится в докладе Центробанка.

Там также напомнили, что вместе с ростом цены биткоина увеличивается и уровень волатильности – с 23,4% в конце третьего квартала 2023 года до 80% в конце первого квартала 2024 года.