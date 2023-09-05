В ЦБ заявили о приближении инфляции в РФ к верхней границе прогноза

Инфляция в России в годовом выражении вплотную приблизилась к верхней границе прогноза в 5—6,5%. Такие данные по итогам подсчёта за июль и оперативной информации за август озвучил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

Глава Минфина Антон Силуанов в конце прошлого месяца озвучил прогноз по инфляции в текущем году на уровне 6%.