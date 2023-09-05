В ЦБ заявили о приближении инфляции в РФ к верхней границе прогноза
Инфляция в России в годовом выражении вплотную приблизилась к верхней границе прогноза в 5—6,5%. Такие данные по итогам подсчёта за июль и оперативной информации за август озвучил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.
Глава Минфина Антон Силуанов в конце прошлого месяца озвучил прогноз по инфляции в текущем году на уровне 6%.
При этом власти постоянно заверяют, что примут все необходимые меры для возвращения к целевому показателю ЦБ в 4% в 2024 году.
Рост отечественной экономики замглавы регулятора оценил в 1,5-2,5%. Это тоже ближе к верхней прогнозной границе, пояснил Заботкин. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», экономические ведомства РФ в текущем году уже несколько раз увеличивали прогнозные оценки её роста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru