В ЦБ заявили, что банки дали отсрочку мобилизованным на 45 миллиардов рублей

Банки, по состоянию на октябрь, дали отсрочку мобилизованным гражданам на сумму 45 миллиардов рублей, такой показатель является невысокой нагрузкой для финорганизаций. Об этом сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

Аналитики: Банки массово отказывают мобилизованным гражданам в кредитных каникулах

«Несмотря на наличие стартовых проблем, в основном технических, большой объем (обращений) переработали, и каникулы предоставили более чем по 100 тысячам заявлений военнослужащих и членов их семей», - приводит РИА Новости его слова.

Мамута отметил, что банки добросовестно выполнили и выполняют возложенные на них обязанности в предоставлении кредитных каникул военнослужащим. Он подчеркнул, что на первоначальном этапе были сложности только с фиксацией статуса мобилизованного.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который предоставит возможность мобилизованным бизнесменам воспользоваться кредитными каникулами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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