В ЦБ предупредили о возможном резком повышении уровня ключевой ставки

В регуляторе подчеркнули, что такая мера будет введена в случае если развитие событий в экономике страны пойдет по альтернативному сценарию. Также в ЦБ отметили, что существенного замедления роста кредитования в стране пока не наблюдается, что может свидетельствовать о недостаточно жесткой денежно-кредитной политике.

В Банке России добавили, что, несмотря на рост российской экономики в первом квартале 2024 года на 5,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года, показатели инфляционных ожиданий увеличились.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

