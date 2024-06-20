В ЦБ предупредили о возможном резком повышении уровня ключевой ставки
В России может быть резко повышен уровень ключевой ставки 26 июля, говорится в сообщении Центробанка, передает агентство «Прайм».
В регуляторе подчеркнули, что такая мера будет введена в случае если развитие событий в экономике страны пойдет по альтернативному сценарию. Также в ЦБ отметили, что существенного замедления роста кредитования в стране пока не наблюдается, что может свидетельствовать о недостаточно жесткой денежно-кредитной политике.
В Банке России добавили, что, несмотря на рост российской экономики в первом квартале 2024 года на 5,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года, показатели инфляционных ожиданий увеличились.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru