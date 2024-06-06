Набиуллина назвала главные задачи для экономики России
Главными финансовыми задачами, стоящими перед Банком России до 2030 года, помимо ценовой стабильности, являются развитие рынка капитала, обеспечение открытости экономики, удержание лидерства в технологическом развитии в финансовой сфере. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
Председатель регулятора подчеркнула, что ценовая стабильность — одна из основных задач.
«Не буду погружаться в детали, назову другие задачи. Это развитие рынка капитала, потому что я убеждена, что без развития рынка капитала у нас только одна альтернатива, это увеличение роли государства, субсидий государственных, а мы все знаем, что государство... менее чутко к отбору эффективных проектов», — указала Набиуллина.
По словам главы ЦБ, необходимо стимулировать эмитентов выходить на рынок капитала. Также Набиуллина заявила, что следует обеспечить открытость экономики России, страна должна быть интегрирована в мировую экономику «с теми, кто на это готов», несмотря на санкции.
Между тем Всемирный банк назвал экономику России четвертой экономикой мира, РФ сохраняет эту позицию с 2021 года, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru