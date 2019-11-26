В ЦБ предостерегли банки от операций в евро

26 ноября 201912:38

ЦБ России предостерёг отечественные банки от операций в евро, так как они не приносят прибыль в последнее время. Об этом в интервью газете Handelsblatt рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли», — цитирует её РИА ФАН.

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Так как в России запрещены отрицательные ставки, банки увеличивают сборы за обслуживание счетов в евро так, что счета в этой валюте почти не открываются, заметила Набиуллина. Также она добавила, что Центральный банк следит за тем, чтобы российские кредитные организации не имели избыточного валютного риска на балансе, независимо от того, какая валюта представляет в данный момент опасность, отмечает RT.

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ФОТО: pexels.com
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