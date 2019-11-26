В ЦБ предостерегли банки от операций в евро

ЦБ России предостерёг отечественные банки от операций в евро, так как они не приносят прибыль в последнее время. Об этом в интервью газете Handelsblatt рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли», — цитирует её РИА ФАН.