В ЦБ объяснили ослабление рубля снижением экспорта и ростом импорта

Снижение курса рубля вызвано снижением экспорта и увеличением импорта, заявила директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова, сообщает RT.

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По её словам, из-за того, что в России открытая экономика ключевое значение играет сальдо текущего счёта.

«Ослабление курса связано со снижением положительного сальдо текущего счёта», - уточнила представитель регулятора.

Ранее в ЦБ заявили об отсутствии планов полностью остановить кредитование в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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