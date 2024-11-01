В ЦБ объяснили ослабление рубля снижением экспорта и ростом импорта
1 ноября 202416:04
Снижение курса рубля вызвано снижением экспорта и увеличением импорта, заявила директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова, сообщает RT.
По её словам, из-за того, что в России открытая экономика ключевое значение играет сальдо текущего счёта.
«Ослабление курса связано со снижением положительного сальдо текущего счёта», - уточнила представитель регулятора.
Ранее в ЦБ заявили об отсутствии планов полностью остановить кредитование в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru