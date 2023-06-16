В ЦБ допустили, что расчеты по Visa и Masterсard в России исчезнут в течение трех лет

Как отметила Скоробогатова, доля Visa и Masterсard снижается.

«Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями», — цитирует ТАСС зампреда ЦБ.

Кроме того, Скоробогатова допустила, что на горизонте пяти лет международная платежная инфраструктура перейдет с межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT на региональные платформы.

В марте прошлого года Visa и Mastercard приостановили транзакции на территории РФ, выпущенные в России карты платежных систем перестали действовать за рубежом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

