В ЦБ допустили, что расчеты по Visa и Masterсard в России исчезнут в течение трех лет

Расчеты через платежные системы Visa и Masterсard практически исчезнут в России в течение трех лет, считает первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Об этом она заявила в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

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Как отметила Скоробогатова, доля Visa и Masterсard снижается.

«Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями», — цитирует ТАСС зампреда ЦБ.

Кроме того, Скоробогатова допустила, что на горизонте пяти лет международная платежная инфраструктура перейдет с межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT на региональные платформы.

В марте прошлого года Visa и Mastercard приостановили транзакции на территории РФ, выпущенные в России карты платежных систем перестали действовать за рубежом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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