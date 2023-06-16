В ЦБ допустили, что расчеты по Visa и Masterсard в России исчезнут в течение трех лет
Расчеты через платежные системы Visa и Masterсard практически исчезнут в России в течение трех лет, считает первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Об этом она заявила в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Как отметила Скоробогатова, доля Visa и Masterсard снижается.
«Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями», — цитирует ТАСС зампреда ЦБ.
Кроме того, Скоробогатова допустила, что на горизонте пяти лет международная платежная инфраструктура перейдет с межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT на региональные платформы.
В марте прошлого года Visa и Mastercard приостановили транзакции на территории РФ, выпущенные в России карты платежных систем перестали действовать за рубежом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru