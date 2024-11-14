В ЦБ дали понять о неминуемом повышении ключевой ставки в декабре

В Центробанке РФ не увидели снижения инфляции, наоборот, рост цен продолжился высокими темпами, заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

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«Если брать устойчивую часть инфляции, мы в октябре видим, что рост цен ускорился», - подчеркнул он.

Тремасов также добавил, что и в ноябре темпы роста цен сохраняются высокими.

Ранее ЦБ опроверг сообщения о снижении ключевой ставки с марта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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