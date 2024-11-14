В ЦБ дали понять о неминуемом повышении ключевой ставки в декабре
14 ноября 202412:45
В Центробанке РФ не увидели снижения инфляции, наоборот, рост цен продолжился высокими темпами, заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов, передает ТАСС.
«Если брать устойчивую часть инфляции, мы в октябре видим, что рост цен ускорился», - подчеркнул он.
Тремасов также добавил, что и в ноябре темпы роста цен сохраняются высокими.
Ранее ЦБ опроверг сообщения о снижении ключевой ставки с марта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru