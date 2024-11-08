Новак заявил о замедлении инфляции в РФ

Инфляция в России замедляется. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак в ходе пленарного заседания Русского экономического форума.

Набиуллина: ЦБ РФ продолжит добиваться инфляции в размере 4%

По его словам, жесткая денежно-кредитная политика Банка России работает. Новак указал, что годовая инфляция с пиков замедляется.

«Пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2% год к году, сейчас постепенно уменьшается»,- подчеркнул зампред правительства, указав, что по состоянию на 1 ноября она достигла 8%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки регулятора не разгоняет инфляцию, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИнфляцияАлександр Новак

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