Новак заявил о замедлении инфляции в РФ
Инфляция в России замедляется. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак в ходе пленарного заседания Русского экономического форума.
По его словам, жесткая денежно-кредитная политика Банка России работает. Новак указал, что годовая инфляция с пиков замедляется.
«Пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2% год к году, сейчас постепенно уменьшается»,- подчеркнул зампред правительства, указав, что по состоянию на 1 ноября она достигла 8%.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки регулятора не разгоняет инфляцию, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru