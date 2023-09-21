В Топливном союзе предсказали падение цен на бензин до 45 тысяч рублей за тонну

Ранее правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По словам Баженова, эффект от этой меры уже есть.

«Уже наблюдается очень стремительное снижение цен на бирже, причем они стали падать еще до введения запрета. Полагаю, что это стало происходить на ожиданиях. Уровни цен стали более приемлемыми, чем раньше. Полагаю, что процесс будет продолжаться и впредь, при этом ограничения продлятся как минимум до конца октября. После октября уже наступает “низкий сезон” со стороны спроса, факторы, которые воздействуют на повышение цен со стороны спроса, уйдут, и вполне вероятно, что мы увидим отмену этого запрета», — сказал Баженов.

Собеседник НСН также предположил, насколько существенной потребительской коррекции цен можно ожидать.

«Все будет зависеть от того, насколько сильно начнут затоваривать биржу и насколько сильно пойдут объемы через биржевой механизм. В пределе мы можем ожидать ощутимого падения оптовых цен, вплоть до 45-46 тысяч рублей за тонну бензина АИ-92. Но, быть может, то стремительное ускорение, которое мы видим сейчас, начнет резко замедляться, цены достигнут своего обычного сезонного значения, и в дальнейшем снижения не будет», — подытожил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство России балансирует цены на оптовом рынке топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

